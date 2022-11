Samusocial waarschuwt: "Deze winter 7.000 opvangplaatsen nodig voor asielzoekers"

Daarnaast bekijkt Samusocial elke avond intern en ook in tandem met andere organisaties waar asielzoekers best terechtkunnen voor de nacht. "Maar de situatie blijft erg moeilijk om in te schatten: het aantal mensen dat op dagbasis naast een plek in het opvangnetwerk vist, schommelt sterk. Dat maakt de organisatie extra lastig."