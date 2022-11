Speciale horeca-opleiding moet personeelstekort in Gent oplossen

In de Gentse regio waren er het voorbije jaar bijna 2000 vacatures in de horecasector. VDAB kreeg tussen oktober 2021 en september 2022 ongeveer 1850 horecavacatures binnen. En het aantal blijft toenemen. Sinds de coronacrisis hebben veel werknemers de horecasector verlaten, omdat veel restaurants en cafés door de pandemie verplicht moesten sluiten. "Je zou denken dat die vacatures in een mum van tijd ingevuld geraken", zegt Freddy Van Malderen van VDAB Oost-Vlaanderen. "Helaas is het niet zo simpel: een kandidaat die beschikbaar én gemotiveerd is, heeft een voorsprong op andere kandidaten. Maar die voorsprong verdwijnt als de kandidaat niet over de juiste competenties beschikt."