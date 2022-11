Eerste stembureaus in de VS zijn opengegaan voor de tussentijdse verkiezingen

Geregistreerde kiezers kunnen hun stem uitbrengen voor de midterm elections, kortweg de midterms of de tussentijdse verkiezingen. De Amerikanen kiezen een deel van het Amerikaanse Congres, dat bestaat uit twee kamers: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

In het Huis van Afgevaardigden worden alle 435 zitjes opnieuw verdeeld. De Senaat wordt gedeeltelijk opnieuw verkozen, ongeveer een derde van de zitjes (35 van de 100) staan op het spel.

Voor president Joe Biden zijn de midterms cruciaal, want ze bepalen hoeveel daadkracht de president de laatste twee jaar van zijn ambtstermijn nog zal hebben. Tegelijk gaan deze midterms nog over méér, namelijk over het vertrouwen in de Amerikaanse democratie zelf. "Ze gaan over de ziel van Amerika", zegt correspondent in de VS Björn Soenens.