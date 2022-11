Nieuw sportevenement "Vlucht 14-18" herdenkt oorlogsvluchtelingen: wandeling van 160 kilometer vanuit Turnhout

Die vlucht wordt nu herdacht in een jaarlijkse, sportieve wandeling. "De echte sportievelingen gaan voor de volledige tocht van 160 kilometer." Je wandelt dan heen en terug van Turnhout naar Uden of andersom. Enkel de heenwandeling is ook mogelijk. "Die mensen kunnen 80 kilometer afleggen. Dat is van Turnhout naar Uden of andersom. Nadien word je teruggebracht naar de startlocatie." In Uden vindt de start en aankomst plaats aan het monument van het Vluchtoord.