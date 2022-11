Twee Oost-Vlaamse groenterestaurants vallen in de prijzen

Twee Belgische restaurants staan in de top 10 van beste groenterestaurants ter wereld. De culinaire gids We're Smart heeft een lijst opgesteld, en vandaag zijn de prijzen uitgedeeld in Barcelona. Restaurant Vrijmoed in Gent belandt dit jaar op de vierde plaats. Het Brusselse restaurant Humus x Hortense van chef Nicolas Decloedt staat op plaats tien. De eerste plaats is dit jaar voor Nieuwe Winkel uit Nijmegen in Nederland, van chef Emile van der Staak.

"Het is mijn passie om onze klanten de wereld van het smaakvolle en creatieve vegetarisme te laten verkennen", zegt chef Michaël Vrijmoed. "Gerechten maken op basis van groenten is dus altijd al een groot deel van onze filosofie geweest. Ik ben verheugd dat de mondiale belangstelling voor de plantaardige keuken de afgelopen tien jaar enorm gegroeid is zodat iedereen weet dat dit wel degelijk de toekomst is".