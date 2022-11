Baby, peuter en ouderpaar raken zwaargewond bij ongeval op E40 in Evere

Het ongeval gebeurde maandagnamiddag rond half vier. Twee wagens kwamen in onduidelijke omstandigheden met elkaar in botsing. In één van de wagens zat enkel de bestuurder. Die raakte slechts licht gewond. In het andere voertuig zat een gezin met twee kinderen, respectievelijk van één jaar en zes maanden oud. De ouders en één van de kinderen moesten ter plaatse gereanimeerd worden voordat ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht konden worden. Het tweede kind raakte ook zwaargewond, maar bleef wel bij bewustzijn.

Het Brusselse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval na te gaan. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. Twee van de vier rijstroken waren lange tijd versperd. De Reyers-, Belliard-, Montgomery- en Reyers-Meisertunnel richting E40 werden ook afgesloten voor het verkeer. Rond 7 uur maandagavond was de weg overal vrijgemaakt.