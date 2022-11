Winterpret Brussel krijgt volwaardige editie met lichtjes en schaatsbaan 

De stad Brussel raadt aan om Winterpret te bezoeken via het openbaar vervoer. “Het Centraal Station is de meest dichtstbijzijnde toegangspoort tot het evenement”, vertelt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Maar bezoekers die met de wagen komen, zijn ook welkom. We raden hen wel aan om de wagen zo ver mogelijk van het evenement te parkeren en met het openbaar vervoer de laatste meters te overbruggen.”

“Rond de Vijfhoek zijn er ook drie ondergrondse parkings waar bezoekers zich kunnen parkeren”, gaat de schepen verder. “Daarna is het nog 10 minuutjes tot het evenement. Als je naar een pretpark of een optreden gaat, dan ga je je auto ook niet in het pretpark of in de concertzaal parkeren.” Tot slot komen er ook drop off-zones voor deelsteps. Die zullen ook na Winterpret blijven bestaan.

Winterpret start op vrijdag 25 november en sluit af op 1 januari. Op donderdag 17 november wordt de kerstboom op de Grote Markt geplaatst.