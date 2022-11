Will Ferdy (95) is overleden, zanger van "Christine" en eerste bekende Vlaming die in 1970 op tv uit de kast kwam

Geloof speelde een belangrijke rol in Ferdy's leven. Als kind wou hij missionaris worden. Volgens hem is het bijzaak dat de Kerk tegen homoseksualiteit is: "Ik heb me nooit zondig gevoeld, als kind wel omdat we toen overdonderd werden met alles wat niet mocht." "Ze stellen zich er meer en meer open voor", zei hij verwijzend naar paus Franciscus.

Hij bad ook veel. "Zonder weesgegroetjes of het Onze Vader af te rammelen. Ik weet wat ik zeg", verklaarde hij zelf. "Geloven is iets aannemen dat je niet ziet. En ik geloof dat er iets machtigs is. Wie of wat God is, dat weet zelfs de paus niet." Zijn geloof was ook een lichtpuntje in donkere tijden. Na een relatiebreuk overwoog hij zelfs zelfmoord, maar zijn geloof heeft hem gered: "Ik zou het nooit gedaan hebben dankzij mijn geloof."