West-Vlaanderen in beeld: 2.500 luchtfoto’s brengen frontlinies, kraters en loopgraven in kaart

Vanaf vandaag kan je meer dan 2.500 luchtfoto's uit de Eerste Wereldoorlog online bekijken en vergelijken met de plaats waar je nu woont of werkt. Liepen er loopgraven in je tuin? En is het landschap hetzelfde gebleven na de oorlog? Op die vragen kan je dus een antwoord vinden.

"Als archeoloog ben ik enorm geïnteresseerd in de landschappen van de Eerste Wereldoorlog. Om die landschappen te bestuderen, maken we gebruik van historische luchtfoto's. Dat zijn luchtfoto's die genomen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk zijn dat hightechspionagebeelden van toen. In die tijd werd de hele frontlijn in beeld gebracht. Dat bracht miljoenen foto's op. Honderduizenden beelden daarvan zijn bewaard gebleven in archieven", vertelt archeoloog Birger Stichelbaut. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent en het In Flanders Fields Museum.