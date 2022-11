Gastarbeiders in Qatar worden nog steeds uitgebuit, meldt nieuw rapport: "Wanneer FIFA-inspecteurs langskwamen, moesten we ons verstoppen"

“Wat er in Qatar gebeurt, is een les voor ons allemaal. Dit is het ideale moment om na te denken over hoe we (arbeids)migranten in onze maatschappij behandelen; de mensen die het vuile werk doen. Ook hier in Engeland of bij jullie in België worden migranten niet altijd even goed behandeld. Doen we wel genoeg om hen te waarderen en volledig op te nemen in onze samenleving?”