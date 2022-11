Krachtige aardbeving voor de kust van Centraal-Italië, voorlopig geen melding van grote schade

De schok deed zich iets na 7 uur vanmorgen voor en werd vooral gevoeld langs de kust van de regio Le Marche, in het oosten van het land. Onder meer in de hoofdstad Ancona, Pesaro, Fano en Urbino kwamen er meldingen van gebouwen die enkele seconden door elkaar geschud werden.



Dat het om een zware beving ging, blijkt uit het feit dat ook de omliggende regio's Emilia-Romagna, Toscane, Umbrië en Lazio, meer centraal in Italië, de schok voelden. In Emilia-Romagna werd de beving geregistreerd in onder meer Rimini, Ravenna, Cesena en Bologna. Dat was ook het geval in Firenze (Toscane) en Rome (Lazio). Zelfs in Trentino, Veneto en Friuli Venezia Giula, regio's die veel noordelijker liggen, was er impact. En ook aan de overkant van de Adriatische Zee, aan de Kroatische kust, werd de schok gevoeld.