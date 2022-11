Acteur Sean Penn geeft Oscar aan Oekraïense president Zelenski: "Geef het maar terug als je wint"

Acteur en regisseur Sean Penn (62) is net zo goed bekend om zijn Hollywood-carrière als om zijn (politieke) activisme. Hij was eerder al in Oekraïne. Na de Russische invasie eind februari trok hij naar hoofdstad Kiev om een documentaire over de inval te maken. Hij moest toen echter noodgedwongen vluchten. Penn heeft de oorlog een "grote fout van Poetin" genoemd. Hij verklaarde ook al dat hij overwoog om zich bij de strijdkrachten in Oekraïne te voegen.

Sindsdien heeft Penn Zelenski al meerdere keren ontmoet. Hij is nu voor een derde bezoek in Oekraïne. In Kiev ontmoette hij president Zelenski. En hij had een bijzonder geschenk bij. Uit zijn rugzak toverde hij een van de twee Oscars tevoorschijn die hij tijdens zijn carrière gewonnen heeft. "Ik voel me vreselijk als buitenstaander. Dit is maar een symbolisch onnozel ding, ja, maar als ik weet dat dit hier bij jou is, dan zal ik mij beter en sterker voelen voor de strijd. Als je wint, brengt het dan terug naar Malibu."



Sean Penn won in 2004 een Oscar voor zijn hoofdrol in "Mystic river" en in 2099 voor zijn hoofdrol in "Milk".