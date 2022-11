Antwerpse politie vat man die al 2 jaar lang inhoud van kattenbak op straat stort

In september kreeg de politie een melding over sluikstorten in Merksem, in de omgeving van Blijvoort, Winterling en de Campinastraat. Een man zou er al twee jaar lang de inhoud van een kattenbak op de openbare weg gooien. Bij regenweer zorgde dat meermaals voor een gevaarlijke smurrie op de baan.

Na de melding hield de politie extra toezicht in de buurt en stelde ze 9 keer vast dat er kattenbakvulling was gestort. Uiteindelijk kon een anonieme patrouille de man betrappen. Hij was onderweg met een zak afval van een kattenbak op een scooter. Hij beweerde eerst nog dat hij op weg was naar een container, maar later gaf hij toe dat hij het afval ook wel eens op straat wierp. De politie stelde een pv op en de man zal wellicht moeten opdraaien voor de opruimkosten die telkens gemaakt zijn.