Asbest vrijgekomen bij brand in Diest: "Omwonenden moeten binnenblijven"

Omdat er asbest is vrijgekomen, is er aan een gespecialiseerde firma gevraagd om metingen te doen in de omgeving om te bekijken of er een asbestrisico is. De opslagplaats ligt namelijk in een dichtbevolkte omgeving, er zijn veel rijwoningen en appartementen, en ook een school. Intussen wordt aan de omwonenden gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

“De brandweer en politie zijn langsgegaan in de omliggende straten om de mensen te verwittigen binnen te blijven en om ook niet in de tuin te komen. De achterliggende school is verwittigd. De leerlingen van de KSD Warandeschool worden ondergebracht in de Bremberg en er is extra opvang voorzien in de basisschool Sint-Jan. De Warandeschool gaat vandaag niet open”, zegt burgemeester De Graef. Ook de bibliotheeksite en de muziekschool zullen voorlopig niet opengaan tot er uitsluitsel is over het risico op asbest.