Bedrijf uit Beveren ontwerpt Rode Duivels-fandorp voor gamers

Roblox is een gratis online spel dat wereldwijd zo’n 220 miljoen spelers telt. En vanaf vandaag kunnen die spelers in het spel ook onze Rode Duivels beter leren kennen. Dankzij het bedrijf Yondr uit Beveren. Zij hebben het Rode Duivels-fandorp in het videospel ontworpen voor de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Op die manier wil de voetbalbond jongeren warm maken voor het Belgische voetbal, in aanloop naar het WK voetbal in Qatar.

"Via dit spel willen we de jongere generaties op een andere, vernieuwende manier bereiken", zegt Manu Leroy van de KBVB. "Sommigen zijn misschien echte Rode Duivels-fans, maar ook zij die het Belgisch voetbal misschien niet zo nauw volgen, willen we op deze manier toch onderdompelen in de wereld van onze Rode Duivels. Het is voor ons een experiment, onontgonnen terrein, maar we hopen op deze manier een nieuwe generatie te inspireren om fan te worden."