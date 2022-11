De eerste zin ooit geschreven in de Kanaänitische taal ontdekt: een bezwering om luizen te verwijderen

Op de kam staan 17 Kanaänitsche letters. Zoals gezegd hebben die een archaïsche vorm en ze vormen zeven Kanaätische woorden die betekenen: "Moge deze slagtand de luizen van het haar en de baard wegvagen".

"Dit is de eerste zin die ooit gevonden is in de Kanaätische taal in Israël", zei professor Yosef Garfinkel. "Er zijn Kanaänieten in Ugarit in Syrië, maar zij schrijven in een ander schrift, niet het alfabet dat we vandaag nog steeds gebruiken. De Kanaänitische steden worden vermeld in Egyptische documenten, in de Amarna-brieven die in het Akkadisch geschreven zijn en in de Hebreeuwse Bijbel. De inscriptie op de kam is direct bewijs voor het gebruik van het alfabet bij dagelijkse activiteiten zo'n 3700 jaar geleden. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van het vermogen van de mens om te schrijven."

Garfinkel is een professor aan de Hebrew University of Jerusalem die mee de opgravingen in Tel Lachish leidde. Hij is ook mede-auteur van de studie over de kam die nu verschenen is.

Hoewel de inscriptie op de kam uit Lachish erg klein is, heeft ze zeer bijzondere kenmerken. Een aantal daarvan zijn uniek en vullen lacunes op in onze kennis over veel aspecten van de cultuur van Kanaän in de Bronstijd, zeggen de onderzoekers.

Voor het eerst hebben we een volledige zin die geschreven is in het dialect dat gesproken werd door de Kanaänitische bewoners van Lachish, wat ons toelaat deze taal in al haar aspecten te vergelijken met andere bronnen. Daarnaast werpt de inscriptie ook licht op een aantal aspecten van het dagelijkse leven als haarverzorging en het aanpakken van luizen, waarover tot nu toe niet veel bekend was.

Ook is dit de eerste keer dat er een inscriptie in het gebied gevonden wordt die refereert naar het doel van het object waarop ze geschreven was, in tegenstelling met andere inscripties die gaan over de wijding of het eigenaarschap van een object.

Ten slotte is de kunde van de graveur bij het met succes graveren van zulke kleine letters - 1 tot 3 mm breed - een feit waarmee vanaf nu rekening moet gehouden worden bij pogingen om de geletterdheid in Kanaän in de Bronstijd samen te vatten of er conclusies over te trekken, zeggen de onderzoekers.