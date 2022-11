Zonen Dina Tersago kregen géén Sinterklaascadeaus omdat ze niet flink waren: goede straf of onterecht de goedheilig man erbij betrokken?

"Onze kinderen spreken ons tegen. Ze doen soms lastig. Ze leggen onze waarschuwingen naast zich neer. Dat is hun taak bij het opgroeien, maar het is evengoed onze taak om daar tegenin te gaan en niet al hun verlangens, behoeftes en noden in te willigen", verduidelijkt Noens.

"We moeten hen duidelijk maken dat het in deze wereld niet gaat om hun hoogstpersoonlijke zelfontplooiing, maar vooral over het leren samenleven met elkaar. Daarom moeten we als ouders soms grenzen afbakenen en zeggen: tot hier en niet verder, niet alles draait om jou. Waar die grenzen dan precies liggen, dat zal in elk gezin anders zijn."