"De slaven van het WK" komen uit Nepal: "Ik verdiende 55 euro per maand en moest geld lenen bij andere Nepalezen in Qatar"

Ook Beli Maya Thing houdt een financiële kater over aan haar verblijf in Qatar. "Het was geen vrije keuze om daar te gaan werken. Ik moest geld verdienen voor mijn kinderen", vertelt ze. "Ik verdiende 55 euro per maand en daar moest ik ook nog eens mijn eten mee betalen. We moesten de hele dag bevelen volgen en als ik honger had, was er geen tijd om te eten. Ik was zo ongelukkig in dat land."