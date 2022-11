De boeken van de week: intensivist Elisabeth De Waele schudt de coronacrisis van zich af en Harry De Paepe gaat op spokenjacht

De Waele schreef dit boek om mensen een inkijk te geven in wat er tijdens de coronapandemie gebeurde in het UZ Brussel. "Intensief" vertelt over de patiënten in doodsangst, over zij die het overleefd hebben en de enorme prestaties die ze allemaal samen geleverd hebben in die periode. “Op dat moment waren wij heel professioneel en koel bezig”, vertelt De Waele in "De Afspraak", “maar het is belangrijk om die verhalen nu te kunnen delen.”

In het begin was het blind varen voor het medisch personeel. "We wisten zelf niet welke medicatie we moesten geven." Niet alleen het vinden van de doeltreffende medicatie en behandeling waren een vraagstuk. "We vroegen ons op een bepaald moment af of we nog moesten proberen om de mensen te redden. Of laten we hen sterven? Wat doen we met oudere mensen? Wat doen we met zwaar zieken?”