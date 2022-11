Disney+ wint onverwacht veel abonnees, maar boekt ook diepe verliezen

Toch is het niet allemaal goud wat blinkt. De drie streamingplatformen boekten in het derde kwartaal een totaalverlies van bijna 1,47 miljard dollar. Dat is bijna twee keer zoveel in vergelijking met de cijfers voor het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens CEO Bob Chapek is er wel beterschap in zicht. "We hebben een keerpunt bereikt", luidde het. "In het huidige kwartaal beperken de verliezen zich."



Chapek verwacht dat Disney+ in 2024 winstgevend zal zijn. "We geloven dat we op de weg naar een winstgevende streamingdienst zijn, op voorwaarde dat we geen betekenisvolle verandering in het nieuwe economische klimaat zien."

Disney investeerde de voorbije jaren miljarden dollars in streaming. Van een bedrijf volledig geworteld in traditionele televisie is het nu uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op de streamingmarkt. En de jacht op de kijker blijft voortduren. Net als Netflix plant het een goedkopere abonnementsformule met advertenties.

In het vierde en laatste kwartaal wordt veel verwacht van "Disenchanted", de opvolger van het moderne sprookje uit 2007, en "Hocus Pocus 2", het vervolg op de beroemde heksenfilm uit 1993 met Bette Middler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy. Die film ging op 30 september in première op Disney+ en is volgens Bob Chapek de meest bekeken première in de geschiedenis van Disney+. Daarnaast is er de serie "Andor", uit het universum van "Star Wars".