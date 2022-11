Hoe naaktbeelden van jonge meisjes ongewild én ongestraft blijven rondgaan in "exposegroepen" op Telegram

"Daarnaast is het niet altijd even gemakkelijk om mensen te vervolgen die persoonlijke gegevens van mensen openbaar maken. In het geval van de expose-groepen gaat het onder meer om telefoonnummers, adressen en andere persoonlijke gegevens. In theorie kan het, omdat het online gebeurt en op die manier onder de privacywet valt. Alleen, opnieuw, ook voor ons is het haast onmogelijk om Telegram te bereiken om informatie te vragen."

"We kunnen dit soort gedrag ook mogelijk vervolgen onder 'elektronische belaging', maar ook dat is niet vanzelfsprekend. De strafwetten vandaag zijn nog altijd niet afgesteld op ons digitale leven. Hopelijk wordt hier in het nieuwe strafwetboek rekening mee gehouden. Een telefoonnummer van een meisje online zetten met als doel haar in de val te lokken, te vernederen of te bedreigen is allesbehalve onschuldig."