Indringende nieuwe foto's van de Duitse Kristallnacht van 1938 tegen de joden vrijgegeven

Het Holocaustcentrum Yad Vashem gaf de foto's niet toevallig vandaag vrij - de Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november, exact 84 jaar geleden. Het centrum ontving de foto's uit een privécollectie, naar verluidt van de nakomelingen van een Amerikaanse jood die zelf de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Hoe hij aan de foto's kwam, is niet duidelijk.

Op één foto is een menigte te zien die toekijkt hoe een nazi-officier een etalage vernielt. Op een andere is te zien hoe joodse boeken naar buiten worden gedragen, wellicht om verbrand te worden.

Nog een andere foto toont hoe een nazi-officier benzine verspreidt op de banken in een synagoge om de boel in brand te steken. Andere foto's tonen het resultaat van de vernielingen, of hoe te werk wordt gegaan met een zware hamer. De foto's zijn genomen door nazifotografen in de steden Nürnberg en Fürth.

Tijdens de Kristallnacht vielen menigtes in Duitsland en Oostenrijk joodse burgers en hun huizen, winkels, ziekenhuizen, begraafplaatsen enz. aan. Ze brachten vernielingen aan, plunderden en staken gebouwen in brand. Er zouden 1.400 synagoges vernield zijn. Volgens officiële cijfers zouden bijna 100 joden die nacht meteen omgekomen zijn, maar wellicht waren het er meer. Tienduizenden joden werden toen al naar concentratiekampen gestuurd. De Kristallnacht wordt beschouwd als het echte begin van de Holocaust, waarin miljoenen joden om het leven werden gebracht door het naziregime.