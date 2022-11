UZ Gent zet als eerste in Benelux robot in om hersenaders te behandelen: "Loden schort tegen straling niet meer nodig"

Het UZ in Gent gebruikt sinds kort een Siemens-robot om aneurysmas, of zwakke plekken in de hersenaders, te behandelen. Het UZ is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat de robot zo inzet. Elders wordt hij al gebruikt bij hartoperaties maar de nieuwe toepassing wordt nu in het UZ uitgetest. Het toestel kost een half miljoen euro.