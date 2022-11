Gents bedrijf investeert 15 miljoen euro in nieuwe groepsbrouwerij in haven: “Je kan er zelfs alcoholvrij bier laten brouwen”

In Evergem, in de haven van Gent, zal tegen volgende zomer een volledige nieuwe groepsbrouwerij van BeerSelect draaien. Het bedrijf had sinds 2019 al de grootste brouwerij van Gent en breidt nu fors uit met een nieuwe vestiging van 10.000 vierkante meter en een extra productiecapaciteit van 5 miljoen liter bier. Het bedrijf blijft in opdracht produceren, er komt geen eigen bier op de markt. De nieuwe afvullijn in Evergem is goed voor zo’n 15 miljoen biertjes per jaar.