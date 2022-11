Wordt kiesresultaat Georgia (alweer) beslissend voor Senaatsverkiezingen in VS? "Uitslag kan nog weken op zich laten wachten"

Wie wint de Senaatsverkiezingen in de VS? Het blijft voorlopig een nek-aan-nekrace tussen de Republikeinen en de Democraten. Het resultaat in de Amerikaanse staat Georgia zou wel eens de doorslag kunnen geven, alleen komt daar vandaag geen winnaar uit de bus. Zowel de Democratische als de Republikeinse kandidaat halen geen meerderheid en dus moeten de kiezers opnieuw naar de stembus op 6 december. "Pas dan zullen we weten wie mogelijk de macht in de Senaat verwerft", zegt VRT NWS-journalist Thomas De Graeve.