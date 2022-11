Grootste ijsberg ter wereld drijft verder weg van Antarctica en dreigt volledig weg te smelten

Vorig jaar was het nog de grootste ijsberg ter wereld, nu dreigt hij volledig weg te smelten. Op een satellietbeeld van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is te zien hoe de gigantische ijsberg die vorig jaar afscheurde van Antarctica is afgedreven naar Straat Drake, de zeestraat tussen het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika en Antarctica. De stroming is er zo sterk dat de ijsberg wellicht wordt meegesleurd naar warmer zeewater, om er volledig te smelten.