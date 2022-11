Jennifer Aniston open over haar IVF-behandeling en hoe ze ongewild kinderloos bleef: "Mijn kans is verkeken"

"Ik heb zoveel jaren mijn verhaal over IVF verborgen gehouden. Ik was daar heel beschermend over, omdat ik het gevoel heb dat er maar heel weinig is dat ik voor mezelf kan houden. De wereld creëert narratieven die niet waar zijn, dus kan ik nu even goed de waarheid vertellen. Het voelt alsof ik nu uit mijn winterslaap kom. Ik heb niets meer te verbergen", herhaalt ze nog een