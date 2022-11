"Generation Z" maakt intrede in Congres en Trump waarschuwt partijgenoot: opvallende resultaten van de midterms

In Pennsylvania zijn de spannende Senaatsverkiezingen uitgedraaid op een overwinning voor de Democraat John Fetterman. Fetterman is een opvallende figuur: de twee meter lange getatoeëerde burgemeester van een klein dorp verschijnt meestal in een hoodie en een short. Hij deed het aanvankelijk erg goed in de peilingen, tot hij een aantal maanden geleden een beroerte kreeg die zijn spraakvermogen aantastte.

Zijn Republikeinse rivaal is Mehmet Oz, een voormalig hartchirurg die bekend werd als tv-presentator "Dr. Oz". Hij vestigt maar al te graag de aandacht op Fettermans gezondheidsproblemen. Fetterman ging in de campagne fors in de tegenaanval en noemde Oz al een kwakzalver en beschuldigde hem zelfs van het vermoorden van puppy's. Het ging hard tegen hard in Pennsylvania.

Pennsylvania is traditioneel een swingstate ofwel een strijdstaat: de voorkeur van de kiezers varieert er, soms wint de Republikeinse kandidaat, soms de Democraat. Tijdens de twee vorige presidentsverkiezingen was het verschil tussen de kandidaten hier amper 1 procent: in 2016 won Trump er, in 2020 Biden. Fetterman is er nu in geslaagd om een Senaatszetel van de Republikeinen af te snoepen voor de staat Pennsylvania.