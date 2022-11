Kiril Stremoesov, vicegouverneur van de Russische bezettingsmacht in Oekraïense regio Cherson, omgekomen bij ongeluk

Zo was hij sinds de lente vicegouverneur van de regio Cherson die in het begin van de Russische invasie door Moskou werd veroverd. Om die reden werd hij door Oekraïne beschuldigd van verraad en werd een onderzoek naar hem gestart.

Stremoesov had voor de oorlog al een geschiedenis in pro-Russische partijen in Oekraïne, maar speelde ook een rol in de antivaccinatiebeweging in zijn land. Na de Russische bezetting werd hij dus een van de kopstukken van het bestuur in Cherson. Onlangs werd Cherson een van de vier bezette regio's die door Rusland geannexeerd werden na een "referendum". Dat gebeurde tegen het internationaal recht in.

De voorbije weken liet Stremoesov zich echter negatief uit over de situatie in de regio. Het Oekraïense leger dringt de Russen daar steeds verder terug en zou nu zijn opgerukt tot vlak bij de provinciehoofdstad Cherson. Zo uitte hij scherpe kritiek op de Russische legerleiding wegens incompetentie en viel hij scherp uit naar de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe.

Onlangs riep Stremoesov de bevolking van Cherson op om zich te laten evacueren naar de zuidelijke oever van de rivier Dnjepr omdat hij vreesde dat de Russische troepen die stad niet langer zouden willen of kunnen verdedigen. Met zijn ongezouten uitspraken op sociale media heeft Stremoesov wellicht niet alleen de Oekraïeners tegen zich in het harnas gejaagd, maar misschien ook de Russen. In elk geval toonden zijn filmpjes op sociale media aan dat hij geen voorzichtig autobestuurder was.