Leuven, Mechelen en Gent halen doelstellingen autodelen: minstens 2 deelauto's per 1.000 inwoners

Leuven, Mechelen en Gent hebben de Vlaamse doelstellingen rond autodelen behaald: de drie steden bieden minstens 2 deelauto's per duizend inwoners aan. "Vlaanderen mag trots zijn op de voortrekkersrol die de lokale besturen spelen in Europa", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). "Door in te zetten op autodelen kunnen we jaarlijks meer dan 100.000 ton CO2-uitstoot vermijden."