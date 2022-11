LIVEBLOG - Hinder verwacht bij De Lijn, MIVB en NMBS, UNIZO spreekt over "stukje folkore dat geld kost" 

De vakbonden voeren vandaag actie voor meer koopkracht en dat zou je wel eens kunnen merken. Vooral wie het openbaar vervoer nodig heeft of een vlucht gepland had, moet rekening houden met hinder. Maar ook in de havens, bij grote bedrijven en zelfs op sommige scholen wordt er gestaakt of actiegevoerd.



Bekijk hier het overzicht van wat we nu al weten: