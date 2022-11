Zorgen de overvolle magazijnen voor lagere prijzen voor de consument?

Tijdens de coronacrisis raakten we er al een beetje aan gewend: het duurt vaak oeverloos lang voor goederen geleverd konden worden, of het nu over fietsen of over pakweg hout ging. Maar dat is voorbij, meldt De Standaard, ondertussen zitten de magazijnen weer vol. Te vol zelfs, in tijden van hoge inflatie en hoge rente. De verwachting is dat heel wat winkels hun magazijnen zullen leegmaken met prijsacties.