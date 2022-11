Meer dan 300 Gentenaren willen zich laten tatoeëren met ontwerp dat ze nog niet gezien hebben

De grootte van de tattoo staat min of meer vast. “We mikken op een ontwerp tussen de 10 en de 15 centimeter al kan dat in samenspraak met de geselecteerde mensen iets groter of kleiner uitvallen. Waar de tattoo komt, mogen ze natuurlijk wel helemaal zelf kiezen.” De identiteit van de kandidaten blijft voorlopig nog geheim. “Er zijn mensen bij uit de culturele sector, uit de zorg en ook studenten. De jongste persoon is begin de 20, de oudste begin de 50. Het is een divers publiek, een afspiegeling van de Gentse bevolking.”