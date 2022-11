Middeleeuwse kogge uit 1326 keert 22 jaar na het vinden tijdens de aanleg van het Deurganckdok terug naar Doel

Lore Poelmans werkt voor het Agentschap Onroerend Erfgoed en is conservator van de Doelse kogge. “Eigenlijk waren kogges de vrachtwagens uit de middeleeuwen die voor veel welvaart zorgden tussen de verschillende steden. Dit is géén gemakkelijk dossier geweest, en we zijn er ondertussen al 22 jaar mee bezig,” bevestigt Poelmans. “Het volledige hout ligt in 21 met water gevulde containers om het nat te houden, en dat hout zal nu behandeld worden alvorens het terug in elkaar kan gepuzzeld worden in de oorspronkelijke vorm. Die conservatiebehandeling zal tot 2025 duren en in die tussentijd wordt er ergens in Doel een tentoonstellingsplaats voorzien en gebouwd waar de reconstructie zal kunnen gebeuren. Dat plan van aanpak wordt de komende maanden opgesteld.