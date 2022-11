Golf van ontslagen in de techsector: moederbedrijf van Facebook en WhatsApp zet meer dan 11.000 werknemers op straat

De geruchten over een grote ontslagenronde gingen al even rond. Enkele weken geleden hintte Metabaas Mark Zuckerberg al subtiel op ontslagen bij de bekendmaking van nieuwe kwartaalcijfers. "Sommige teams zullen flink groeien, maar veel andere teams blijven gelijk of zullen krimpen in het komende jaar. Alles bij elkaar genomen verwachten we 2023 te eindigen met ongeveer dezelfde grootte of zelfs als iets kleinere organisatie dan nu", zei hij.

Begin deze week kwam de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, doorgaans goed ingelicht, daar nog eens op terug. Werknemers van Meta kregen volgens de krant namelijk te horen dat ze niet-essentiële reizen moesten afzeggen. Dat zou op groot nieuws wijzen.

Dat nieuws kwam er vandaag met aankondiging dat meer dan 11.000 mensen de bons krijgen. Een bericht dat Mark Zuckerberg aan de werknemers van het bedrijf bezorgde, werd vandaag op de website van de techgigant gezet. Het gaat om de grootste ontslagengolf tot dusver bij Meta. In totaal werken 87.000 mensen voor het bedrijf.