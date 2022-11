Belgische bedrijven onderzoeken bouw grote "waterstoffabriek" in Egypte die onze industrie groene energie moet leveren

Die energie moet dan worden gebruikt om groene waterstof te maken via elektrolyse. Daarvoor komt er ook een grote elektrolyse-installatie in een zogenoemde waterstoffabriek. Elektrolyse is het splitsen van atomen door elektriciteit, in dit geval het splitsen van water in waterstof- en zuurstofatomen.

Groene waterstof is een van de "hypes" op deze klimaatconferentie. Ze wordt gezien als een van de oplossingen in een omslag naar een groene(re), koolstofarme economie. Het is in dat kader belangrijk dat het aanmaken ervan gebeurt met groene energie. Er bestaat bijvoorbeeld ook grijze waterstof, die gemaakt wordt met fossiele energiebronnen zoals gas. Ook bij het gebruik van groene waterstof als energiebron komen geen broeikasgassen meer vrij. Ze zou als energiebron kunnen dienen voor grote spelers als de chemische industrie of de staalindustrie.

Eenmaal de waterstof is opgewekt, zal ze omgezet worden in een passende vorm voor transport, zoals groene ammoniak. Zo kan de energie dan verscheept worden naar Zeebrugge of Antwerpen om te gebruiken in bijvoorbeeld de chemische industrie hier.