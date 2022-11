Minister Lahbib zal een van eerste WK-wedstrijden van Rode Duivels bijwonen in Qatar: "Niet gaan, is ons isoleren op het internationale toneel"

Lahbib wijst daarvoor op de economische en geopolitieke banden met Qatar. "Qatar is ook een van onze belangrijkste gasleveranciers", laat Lahbib weten. "Daarnaast is het een land waarop we konden rekenen toen we onze mensen uit Afghanistan moesten repatriëren", klinkt het. "Niet gaan, is ons isoleren op het internationale toneel."

Maar de minister wil er wel een duidelijke boodschap overbrengen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden en rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. "Als we willen dat de zaken evolueren, moeten Qatar steunen bij z’n inspanningen om die omstandigheden te verbeteren."