Steenrijk land wordt nóg wat rijker: hoe Qatar een goede zaak doet aan onze energiecrisis

Qatar is maar een zakdoek groot. Ongeveer een derde van de oppervlakte van België. Maar het land is een reus in de uitvoer van LNG of vloeibaar gas (LNG staat voor Liquefied Natural Gas), gas dat via schepen wordt getransporteerd. (En dus niet via pijpleidingen.) Het kleine Qatar voert even veel of zelfs iets meer LNG uit als heel de Verenigde Staten of heel Australië. Toch is het niet Qatar dat Rusland vervangt als grootste gasleverancier aan Europa.