Qatarese ambassadeur van WK voetbal betreurt uitspraak over homoseksualiteit: "Uit context getrokken"

"Het spijt me dat wat ik zei uit de context is gehaald, omdat onze religie en onze aard niet is om te beledigen", schreef Khalid Salman op Twitter. "Iedereen is welkom in Qatar, maar onze religie en onze cultuur zullen niet veranderen voor het kampioenschap."

Eerder had hij het volgende gezegd in een interview met de Duitse publieke zender ZDF: "Tijdens het WK gaat er veel gebeuren hier in het land. Laten we het hebben over homo's (...). Iedereen aanvaardt dat ze naar hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten aanvaarden."

"Het is haram, een zonde," klonk het nog. Na aandringen van de interviewer voegde hij eraan toe dat het "hersenschade" is, waarna een persofficial tussenbeide kwam om het gesprek af te breken.

Salman, die fungeert als een van de officiële ambassadeurs van het WK, zei nog dat hij bang is dat Qatarese kinderen homomannen zouden zien en riets zouden leren kennen "dat niet goed is".