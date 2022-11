"Roe on the ballot": drie Amerikaanse staten nemen recht op abortus in hun grondwet op

Dat bleek een succes, want zowel in Michigan, Californië als in het kleine Vermont in het noordoosten hebben de kiezers beslist om abortus te beschermen via een amendement aan hun grondwet. In het geval van Michigan is dat opvallend, want een wet uit 1931 verbiedt daar abortus, al is de uitvoering van die wet de voorbije jaren altijd door rechtbanken tegengehouden. Een van de redenen daarom was net het federale arrest van het Hooggerechtshof dat onlangs is ingetrokken.