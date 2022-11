"Zoveelste nederlaag, zoveelste teken dat oorlog niet verloopt zoals Poetin wil": wat moeten we denken van aankondiging dat Russen Cherson opgeven?

"Rusland heeft een heel sterke defensie opgebouwd aan de andere kant van de rivier", weet Trio. "Het is voor de Oekraïners ook super moeilijk om die rivier over te steken. Het is dus niet omdat ze Cherson weer in handen krijgen, dat ze ook zomaar kunnen doorstoten en de rest van de provincie innemen."

Het is die rivier die het de Russen ook zo moeilijk maakt om in Cherson te blijven, maar eens ze zich terugtrekken en de Dnjepr weer oversteken, speelt het water weer in hun voordeel. "De rivier is natuurlijk een ongelofelijk goede verdedigingslinie", aldus Trio. "Rusland is zich al een hele tijd aan het voorbereiden op een mogelijke terugtrekking daar, dus ze hebben een hele defensielijn uitgebouwd aan de andere oever."