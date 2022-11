Stad Antwerpen koopt tweede stuk Ferrarisbos in industrieterrein in Wilrijk

In februari kocht de stad Antwerpen al 3,5 hectare van het Ferrarisbos van H. Essers in Wilrijk en doet daar nu nog eens 1,2 hectare bos bij. "Dit stuk bos hebben we overgekocht van ING. Zo kunnen we het voortbestaan van bijna vijf hectare bos garanderen", vertelt Annick De Ridder (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling. Het Ferrarisbos is een oud bos dat zijn naam dankt aan het feit dat het voorkwam op de historische Ferrariskaart (1771-1778). Het transportbedrijf H. Essers wou het bos kappen voor een bedrijfsuitbreiding. "Met deze aankoop bewaren we een groene boszone."