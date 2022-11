Acteurs en medewerkers serie "Thuis" eisen duidelijkheid van VRT-directie, anders dreigen ze "productie te verstoren"

Acteurs en medewerkers van de populaire Eén-serie "Thuis" eisen duidelijkheid van de VRT-directie. Anders dreigen ze ermee de productie te verstoren. "We willen morgen vóór 9 uur weten of de directie iets wil doen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden", legt regisseur Philippe Van Horebeek uit. Doorn in het oog bij een deel van de ploeg is de uitbesteding van "Thuis" aan een extern productiehuis.