Tot drie keer meer uitstoot van broeikasgassen dan gedacht door olie- en gasproductie, nieuwe databank moet greenwashing tegengaan

Twee weken geleden luidde de WMO, de Wereldmeteorologische Organisatie, de alarmbel. De uitstoot van methaan, een broeikasgas dat op twintig jaar tijd tot tachtig keer krachtiger is dan CO2, bleek met een recordsnelheid gestegen . En nog verontrustender: het was onduidelijk waar al dat methaan vandaan kwam.

Het is een van de grote uitdagingen in de strijd tegen de klimaatverandering. Om te weten welke klimaatactie regeringen of sectoren moeten ondernemen, moet je ook weten hoeveel broeikasgassen de wereld exact uitstoot, en waar dat gebeurt. Maar dat plaatje was tot nu toe nogal onduidelijk. Het werd samengesteld met de informatie die de vervuilende landen en sectoren zelf bekend maakten. En die durven al eens te onderrapporteren .

De grootste bron van menselijke broeikasgassen: een olieveld in de VS