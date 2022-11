Minister Demir wil Ventilusrapport volgen dat bovengrondse kabel voorstelt: "Heeft geen zin om hier nog lang over te discussiëren" 

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt dat het nieuwe rapport over de Ventilus-hoogspanningslijn in West-Vlaanderen "duidelijk is". Dat rapport stelde nogmaals dat een bovengrondse kabel met wisselstroom de meest haalbare optie is. "Het is wat het is", zegt Demir daarover nu in het Vlaams Parlement. Vanavond overlegt de Vlaamse regering met de lokale bewegingen die zich verzetten tegen zo'n bovengronds tracé. Morgen bespreekt ze welke compensaties mogelijk zijn voor bijvoorbeeld mensen die zullen moeten verhuizen.