Wie verovert Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en Senaat? Volg de spannende strijd tussen Democraten en Republikeinen op de voet

Op deelstaatniveau zijn er ook parlementsverkiezingen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien minder interessant, maar die verkiezingen zijn wel degelijk belangrijk, want het is op dat niveau dat de kiesregels worden opgesteld. Het is dan ook uitkijken in welke staten de Republikeinen de macht behouden of naar zich toetrekken. Binnen de partij zijn er heel wat kandidaten die de nederlaag van Trump in 2020 nog steeds niet erkennen.

Ook de hoogste verkiezingsambtenaar is een functie die tijdens deze verkiezingen ingevuld wordt. Ook daar is het uitkijken naar de resultaten van Trumpgetrouwen. Het zou allemaal van belang kunnen zijn voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Voorlopig is het nog te vroeg om een duidelijk overzicht te geven. Maar in de staat Michigan - een strijdstaat - is alvast een Democrate herkozen als de hoogste verkiezingsambtenaar. Haar rivale is een Trumpgetrouwe die de uitslag van 2020 niet erkent. En in Georgia is Brad Raffensperger herkozen als hoogste verkiezingsambtenaar. De Republikein werd wereldberoemd door een telefoontje van Trump na de presidentsverkiezingen van 2020. "Al wat je moet doen, is 11.000 stemmen vinden", drong Trump hem op. Raffensperger ging er niet op in.