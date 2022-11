VS-correspondent Björn Soenens: "Voorlopig geen rode tsunami, het is niet de nacht geworden die de Republikeinen gehoopt en verwacht hadden"

Wat de Senaat betreft, was voorspeld dat het wel eens heel spannend zou worden. De Democraten hebben er nu een nipte meerderheid doordat Senaatsvoorzitter Kamala Harris een beslissende stem heeft. De 100 zetels zijn namelijk gelijk verdeeld. Om de controle over de Senaat over te nemen, moesten de Republikeinen dus 1 zetel van de Democraten veroveren.

Maar voorlopig hebben de Democraten de beste vooruitzichten, want de enige zetel die voorlopig van kant is gewisseld, is een Republikeinse zetel, in de strijdstaat Pennsylvania. De Republikeinen moeten daardoor plots 2 extra zetels veroveren. Nog een vijftal zetels moet ingevuld worden, waaronder die in drie strijdstaten.

De Democraten zullen zeker tevreden zijn met de voorlopige uitslag, toch is het nog te vroeg voor hen om al victorie te kraaien. "Alles kan neerkomen op Georgia, net als in 2020. Toen was er ook een extra verkiezing (als geen van de kandidaten 50 procent haalt, fw.) en moesten we nog enkele weken wachten om te zien wie de meerderheid in de Senaat zou krijgen. Het zou best kunnen dat we in een gelijkaardig scenario terechtkomen", duidt Thomas De Graeve.