Werkgeversorganisatie VOKA niet te spreken over stakingsdag in Oost-Vlaanderen : "Economische crisis is zo al groot genoeg"

Ook op verschillende plekken in Oost-Vlaanderen wordt de nationale actie- en stakingsdag goed opgevolgd. De drie vakbonden voeren vandaag actie voor meer koopkracht. In verschillende sectoren in Oost-Vlaanderen hebben werknemers het werk neergelegd. "Veel Oost-Vlaamse bedrijven produceren vandaag veel minder of helemaal niet, omdat er te weinig personeel aanwezig is", zegt Jan Geers van VOKA Oost-Vlaanderen. "Veel werknemers werken vandaag thuis, maar er is ook heel wat personeel dat het werk heeft neergelegd."