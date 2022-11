Anonieme inkijk in ontslagronde bij Meta: "Wie met de media praat, riskeert stevige ontslagvergoeding te verliezen"

“Er was eerst een mailtje naar het personeel," weet Bram Vandeputte via zijn anonieme bron. "Een half uurtje later was er ook een bericht van Zuckerberg naar de rest van de wereld, waarin hij het ontslag toelichtte.”

Bram Vandeputte kon de ontslagmails inlezen. Er waren twee mails die de ronde deden. "De eerste begon met "een boodschap van Meta voor x (de naam van de werknemer die ontslagen werd)". De andere was een mail met goed nieuws: "jouw rol wordt voorlopig niet geraakt door de ontslagronde’."

Zuckerberg zegt in zijn mededeling zich weer te willen focussen op de kernzaken. “Hij heeft het dan over de artificiële intelligentie, waar heel veel technologiebedrijven in geloven. Daarnaast blijft hij er heilig van overtuigd dat de virtuele wereld, de Metaverse, de toekomst van het bedrijf gaat zijn”, zegt Bram Vandeputte. Ook bij de werknemers wordt de Metaverse doorgeduwd. Bepaalde werkmeetings moeten volgens de anonieme bron verplicht plaatsvinden in die virtuele wereld. "Dat zegt ook iets over de koers van het bedrijf”, zegt Vandeputte.