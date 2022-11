100 jaar geleden: Onbekende Soldaat begraven in Brussel, nadat zijn kist was aangeduid door een blinde oorlogsveteraan

België nam in 1922 het initiatief om een graf op te richten voor de Onbekende Soldaat in navolging van Frankrijk en Groot-Brittannië. "Het was de eerste keer dat er beslist werd om voor een soldaat een bijzonder monument op te richten. Dat had geen voorgeschiedenis", zegt Onraet.

Voor de nabestaanden was dit erg belangrijk. "Andere familieleden konden naar het graf van hun geliefde man, zoon, vader gaan op een begraafplaats, maar familieleden van gesneuvelden waarvan het lichaam nooit geïdentificeerd werd, bleven in de kou staan. Door het monument voor de Onbekende Soldaat hadden zij ook een plek om naartoe te gaan om te rouwen."

In Groot-Brittannië ligt het graf van de Onbekende Soldaat in Westminster Abbey, in Frankrijk is dat aan de Arc de Triomphe. België koos voor de Congreskolom in Brussel. "Die staat symbool voor het ontstaan van België en was dus de meest geschikte plek", zegt Onraet. "Zo blijven de soldaten altijd verbonden met hun vaderland."